США ввели более 500 новых санкций против рф. Фото:

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США запровадили великий пакет нових санкцій проти російської федерації.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 23 лютого оголосив про запровадження понад 500 нових санкції проти рф за війну в Україні та смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомила прес-служба Білого дому.

Ці санкції будуть спрямовані проти осіб, пов’язаних з ув’язненням Навального у в’язницю, а також проти російського фінансового сектору, оборонно-промислової бази, закупівельних мереж та осіб, які ухиляються від санкцій на багатьох континентах. Байден наголосив, що таким чином диктатор володимир путін «заплатить ще вищу ціну за свою агресію за кордоном і репресії всередині країни».

Також Вашингтон ухвалив рішення про запровадження нових експортних обмежень щодо майже 100 організацій. Санкції проти них запроваджено за надання прихованої підтримки російській військовій машині.

За словами американського президента, його адміністрація вживає заходів щодо подальшого скорочення доходів рф від продажу енергоносіїв.

І я доручив своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію в усьому світі, — додав Байден.

Нагадаємо, 23 лютого Європейський Союз ухвалив 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти російської федерації, які стосуються представників російської диктатури та тих осіб та компаній, які відповідальні або підтримують повномасштабну війну проти України.