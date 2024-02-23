Євросоюз ухвалив 13-й пакет санкцій проти росії. Фото:

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ЄС ухвалив 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти російської федерації.

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Нові європейські санкції стосуються представників російської диктатури та тих осіб та компаній, які відповідальні або підтримують повномасштабну війну проти України. Про це 23 лютого повідомляється на сайті Ради Європейського Союзу.

Сьогодні, у зв’язку з другою річницею початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Рада ЄС ухвалила тринадцятий пакет обмежувальних заходів проти режиму Путіна, тих, хто несе відповідальність за продовження його незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни, а також тих, хто суттєво його підтримує, — йдеться у повідомленні.

У Брюсселі зазначили, що санкції запровадили ще проти 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Також Євросоюз запровадив додаткові обмеження на експорт товарів, які, зокрема, сприяють посиленню російського промислового потенціалу, таких як електричні трансформатори.

Нагадаємо, 22 лютого Велика Британія та Японія запровадили нові санкції проти понад 50 осіб та компаній, які підтримують війну рф в Україні. Таким чином Лондон та Токіо хочуть залишити країну-агресора без верстатів для оборонних підприємств.