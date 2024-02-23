Жінка з Донеччини зливала своєму сину-бойовику ДНР дані про переміщення ЗСУ. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n192668-jinka-z-donechchyny-zlyvala-svoiemu-synu-boyovyku-dnr-dani-pro-zsu.html

Ракурс

Бойовик фейкової ДНР завербував власну матір, як інформаторку росії.

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Ворожу агентку викрили у Донецькій області — жінка розвідувала місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони на Донеччині. Фігурантка намагалася виявити і передати агресору локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ на Бахмутському напрямку, а особливо її цікавили маршрути пересування української бронетехніки та реактивних систем залпового вогню. Про це 23 лютого повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Також жінка збирала інформацію про наслідки російських ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки. Всю цю інформацію вона пересилала месенджером своєму сину, який перебуває на передовій у складі окупаційної армії рф.

Затримали зловмисницю у Слов’янську, куди вона переїхала як переселенка з одного з прифронтових міст. У її телефоні виявили телефон із доказами злочинних дій. Їй повідомлено їй про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зрадниці загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 22 лютого співробітники СБУ викрили в Миколаївській області інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про Сили оборони України поблизу акваторії Чорного моря.