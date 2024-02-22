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Затримання російського агента, фото: Миколаївська обласна прокуратура
СБУ затримала російського агента, який шпигував за кораблями ЗСУ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192630-sbu-zatrymala-rosiyskogo-agenta-yakyy-shpyguvav-za-korablyamy-zsu-foto.htmlРакурс
На Миколаївщині кіберфахівці СБУ викрили інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про Сили оборони поблизу акваторії Чорного моря.
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Про це сьогодні, 22 лютого, повідомляють прес-служби СБУ та Миколаївської обласної прокуратури.
Поплічник ворога збирав дані про:
- військові кораблі ЗСУ і напрямки їхнього переміщення морськими та річковими маршрутами. У зоні особливої його уваги також були місця дислокації військових катерів у Миколаївському порту;
- координати сухопутних підрозділів українських захисників, у тому числі тих, які залучені до бойових операцій на лівобережжі Херсонської області;
- наслідки ворожих обстрілів міста Миколаєва.
Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки ракетно-дронових атак на прифронтову частину півдня України, — зазначають у СБУ.
Зазначається, що в результаті контрдиверсійних заходів російського інформатора викрили ще на початковому етапі його розвідувально-підривної діяльності, що дозволило убезпечити місця дислокації підрозділів ЗСУ, а також задокументувати злочинні дії фігуранта і затримати його у власному помешканні.
За даними слідства, ворожим поплічником виявився 30-річний житель Миколаєва, якого ворог дистанційно залучив до співпраці на початку цього року. У поле зору окупантів чоловік потрапив через свої неодноразові дописи на підтримку агресивної війни проти України.
Після відпрацювання ворожих завдань інформатор «звітував» у месенджері представнику однієї з російських спецслужб. Під час обшуків у зловмисника було вилучено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.
Інформатору повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Його взято під варту без права внесення застави, зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.