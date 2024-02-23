ЕС разморозит для Польши 137 млрд евро, часть средств направят фермерам

https://racurs.ua/n192680-es-razmorozit-dlya-polshi-137-mlrd-evro-chast-sredstv-napravyat-fermeram.html

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Президентка Єврокомісії заявила, що найближчим часом будуть ухвалені рішення про виділення Польщі 137 млрд євро. Це кошти, які були заморожені блоком через політику попереднього польського уряду, який контролювала права партія «Право і справедливість» (ПІС).

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Урсула фон дер Ляєн також повідомила, що близько 1,4 млрд євро підуть фермерам, які протестують проти безмитного імпорту української продукції до Європи.

Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль та група українських міністрів будуть на кордоні України та Польщі.

Про це Володимир Зеленський повідомив на пресконференції. Він додав, що не знає, чи будуть там польські урядовці, адже «це їх особисте рішення».

Історія питання

Суд Європейського Союзу 16 лютого 2022 року відхилив позовні вимоги Польщі та Угорщини скасувати штрафи з боку Європейської комісії, які та наклала через недотримання державами-членами принципу верховенства права.

Польща і Угорщина оскаржували ухвалу Європейського парламенту та Ради ЄС від грудня 2020 року, яка дозволяє призупиняти фінансову допомогу державам-членам, якщо ситуація в них загрожує принципу верховенства права.

Варшава і Будапешт стверджували, що рішення Європарламенту і Ради не має правової основи в Договорі про ЄС, а призупинення фінансової допомоги є перевищенням повноважень Брюсселя. Позицію Європарламенту і Ради ЄС підтримали Єврокомісія, а також Бельгія, Данія, Ірландія, Іспанія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Фінляндія, Франція і Швеція.

Суд ЄС ухвалив, що механізм блокування фінансової допомоги Євросоюзу може бути задіяний, якщо існують «обґрунтовані підстави вважати, що держава-член не лише порушила принцип міжнародного права, а й що таке порушення серйозно загрожує належному управлінню фінансів ЄС».

Механізм призупинення фінансування повинен затвердити Європейський парламент, але там і раніше підтримували цю ідею. У такому разі Польща може недоотримати до 75 мільярдів євро фінансової допомоги, а Угорщина — до 22,5 мільярда євро. Ще раніше Єврокомісія заблокувала Польщі транш у 36 мільярдів євро й Угорщині — на 7 мільярдів для відновлення економіки після пандемії COVID-19.

Європейська комісія вважає, що в Польщі та Угорщині порушується принцип верховенства права. У випадку Польщі йдеться про судову реформу, яка призвела, на думку ЄС, до позбавлення суддів незалежності, а у випадку Угорщини — утиски прав спільноти ЛГБТ+ і міграційну політику, яка суперечить загальноєвропейській.