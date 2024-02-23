Я пришел – тебя нет: Шмыгаль привез Кабмин на границу, но поляки на "стрелку" не приехали"

https://racurs.ua/n192684-ya-prishel-tebya-net-shmygal-privez-kabmin-na-granicu-no-polyaki-na-strelku-ne-priehali.html

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Зустріч з польськими урядовцями на кордоні не відбулась.

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Про це 23 лютого заявив прем'єр Денис Шмигаль. Туди приїхала українська делегація, яка сфотографувалася біля пункту пропуску «Краківець».

Шмигаль написав у своїх соцмережах, що «президент України запропонував керівництву Польщі майданчик, аби домовитися та знайти компроміс — тут, на кордоні, як рівні партнери та союзники».

Крім того, очільник Кабміну нагадав, що останні 5 місяців Україна не продає своє зерно на польський ринок — «Україна не продає свою кукурудзу, насіння соняшника та ріпак на польський ринок».

Кабмін 16 вересня 2023 року прийняв рішення про ліцензування експорту частини агропродукції. Тобто, без дозволу Польщі зараз неможливо експортувати зерно, кукурудзу, ріпак та соняшник на польський ринок. Зараз таких дозволів немає — і відповідно експорту теж немає.

Шмигаль також додав, що через Польщу українське зерно їде тільки транзитом, через польський кордон сьогодні проходить лише 5% нашого аграрного експорту. Тоді як основний маршрут — це «зерновий коридор» через Чорне море.

Тим часом блокада б'є по всій польсько-українській торгівлі, по економіці обох країн. Від неї програє не лише Україна, від неї програють польські підприємці, які експортують на наш ринок товарів на 12 млрд доларів щороку.

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряди двох країн зустрінуться у Варшаві 28 березня. Це була його заява після пропозиції Володимир Зеленського зустрітися «на кордоні».

Натомість польський очільник уряду пообіцяв оголосити усі пункти пропуску на кордоні з України об'єктами критичної інфраструктури.

У канцелярії президента Польщі Анджея Дуди заявляли, що погодяться на зустріч з українським президентом.

Протести та блокування українських пунктів пропуску продовжилися 23 лютого. Уранці поляки знову розсипали українське збіжжя на кордоні. Це був рапс, який везли через Польщу транзитом до Гамбурга.