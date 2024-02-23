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В районе Азовского моря сбит еще один российский самолет А-50
В районе Азовского моря сбит еще один российский самолет А-50 (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192686-v-rayone-azovskogo-morya-sbit-esche-odin-rossiyskiy-samolet-a-50-video.htmlРакурс
Російські пабліки 23 лютого повідомили про збиття нібито «дружнім вогнем» ще одного літака ДРЛО А-50.
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За їх повідомленнями, це сталося біля окупованого Маріуполя.
У межах спільної операції ГУР та ПС був знищений російський літак А-50. Про це повідомило джерело LIGA.net у силах безпеки та оборони.
А-50 — це цінний літак-розвідник вартістю до 500 млн доларів, яких у росіян лічені одиниці.
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