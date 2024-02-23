В районе Азовского моря сбит еще один российский самолет А-50

В районе Азовского моря сбит еще один российский самолет А-50 (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n192686-v-rayone-azovskogo-morya-sbit-esche-odin-rossiyskiy-samolet-a-50-video.html

23 фев 2024, 19:37 999

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