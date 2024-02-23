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Ракурс
У районі Азовського моря збито ще один російський літак А-50

У районі Азовського моря збито ще один російський літак А-50 (ВІДЕО)

23 лют 2024, 19:37
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Російські пабліки 23 лютого повідомили про збиття нібито «дружнім вогнем» ще одного літака ДРЛО А-50.


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За їх повідомленнями, це сталося біля окупованого Маріуполя.

У межах спільної операції ГУР та ПС був знищений російський літак А-50. Про це повідомило джерело LIGA.net у силах безпеки та оборони.

А-50 — це цінний літак-розвідник вартістю до 500 млн доларів, яких у росіян лічені одиниці.

Джерело: Ракурс


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