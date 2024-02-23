У районі Азовського моря збито ще один російський літак А-50

https://racurs.ua/ua/n192686-u-rayoni-azovskogo-morya-zbyto-sche-odyn-rosiyskyy-litak-a-50-video.html

Ракурс

Російські пабліки 23 лютого повідомили про збиття нібито «дружнім вогнем» ще одного літака ДРЛО А-50.

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За їх повідомленнями, це сталося біля окупованого Маріуполя.

У межах спільної операції ГУР та ПС був знищений російський літак А-50. Про це повідомило джерело LIGA.net у силах безпеки та оборони.

А-50 — це цінний літак-розвідник вартістю до 500 млн доларів, яких у росіян лічені одиниці.