В россии ночью горел металлургический комбинат, возле Липецка слышали взрывы

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У Липецьку дрони атакували найбільший у росії Новолипецький металургійний комбінат

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Пожежа сталася в одному із цехів, повідомив губернатор Ігор Артамонов. За його словами, спецслужби перевіряють версію про падіння дрона.

Міноборони рф сьогодні повідомляло про збитки двох безпілотників над Липецькою областю.

На НЛМК виробляється щонайменше 18% усієї сталі в росії.

У Міноборони рф заявили, що в ніч на 24 лютого російська ППО перехопила два українські безпілотники над територією Липецької області, один над Курською областю, а також знищили один дрон над Тульською областю.

Увечері 23 лютого, як стверджують у міністерстві, ППО збили безпілотники у Білгородській, Брянській, Курській та Тульській областях. Про постраждалих через атаки не повідомлялося.