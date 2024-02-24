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Российских дипломатов в Варшаве разбудили сиренами воздушной тревоги, под консульство привезли 2 тонны навоза

Российских дипломатов в Варшаве разбудили сиренами воздушной тревоги, под консульство привезли 2 тонны навоза (ВИДЕО)

24 фев 2024, 08:55
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Російських дипломатів у Варшаві уранці 24 лютого розбудили сиренами повітряної тривоги.


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Euromaidan-Warszawa повідомив про традиційну вже свою акцію біля посольства рф у столиці Польщі. Активісти використовували гучні сирени та відтворювали звуки вибухів і пострілів, щоб імітувати умови, в яких українці прокидаються від дій росії протягом останніх 10 років.

Нашим наміром було розбудити російських дипломатів у спосіб, який хоча б у невеликій мірі відображає те, як країна-терорист вже 10 років будить українців. В такий спосіб ми також хочемо закликати польську владу видворити з Польщі всіх російських дипломатів і закрити російське посольство. Як, наприклад, це зробила влада країн Балтії ще у 2022 році. Ми не розуміємо що представники цього злочинного режиму й досі роблять у Польщі! — йдеться у заяві «Євромайдану-Варшава».

Крім того, в річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну посол країни-гною у Варшаві прокинувся по вуха в лайні.

Велику кучу гною привезли до воріт вілли, в якій проживає посол країни-агресора в Польщі, закривавлений прапор країни-терориста з літерою «Z».

Це було 2 тонни лайна і напис від поляків: «Росія = лайно! Ми не хочемо вас бачити в Європі! Забирайтеся геть!» — написала активістка «Євромайдану-Варшава» Наталка Панченко.

Источник: Ракурс


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