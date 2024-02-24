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Российских дипломатов в Варшаве разбудили сиренами воздушной тревоги, под консульство привезли 2 тонны навоза
Российских дипломатов в Варшаве разбудили сиренами воздушной тревоги, под консульство привезли 2 тонны навоза (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192696-rossiyskih-diplomatov-v-varshave-razbudili-sirenami-vozdushnoy-trevogi-pod-konsulstvo-privezli-2.htmlРакурс
Російських дипломатів у Варшаві уранці 24 лютого розбудили сиренами повітряної тривоги.
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Euromaidan-Warszawa повідомив про традиційну вже свою акцію біля посольства рф у столиці Польщі. Активісти використовували гучні сирени та відтворювали звуки вибухів і пострілів, щоб імітувати умови, в яких українці прокидаються від дій росії протягом останніх 10 років.
Нашим наміром було розбудити російських дипломатів у спосіб, який хоча б у невеликій мірі відображає те, як країна-терорист вже 10 років будить українців. В такий спосіб ми також хочемо закликати польську владу видворити з Польщі всіх російських дипломатів і закрити російське посольство. Як, наприклад, це зробила влада країн Балтії ще у 2022 році. Ми не розуміємо що представники цього злочинного режиму й досі роблять у Польщі! — йдеться у заяві «Євромайдану-Варшава».
Крім того, в річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну посол країни-гною у Варшаві прокинувся по вуха в лайні.
Велику кучу гною привезли до воріт вілли, в якій проживає посол країни-агресора в Польщі, закривавлений прапор країни-терориста з літерою «Z».
Це було 2 тонни лайна і напис від поляків: «Росія = лайно! Ми не хочемо вас бачити в Європі! Забирайтеся геть!» — написала активістка «Євромайдану-Варшава» Наталка Панченко.
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