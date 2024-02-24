Російських дипломатів у Варшаві розбудили сиренами повітряної тривоги

https://racurs.ua/ua/n192696-rosiyskyh-dyplomativ-u-varshavi-rozbudyly-syrenamy-povitryanoyi-tryvogy-pid-konsulstvo-pryvezly-2.html

Ракурс

Російських дипломатів у Варшаві уранці 24 лютого розбудили сиренами повітряної тривоги.

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Euromaidan-Warszawa повідомив про традиційну вже свою акцію біля посольства рф у столиці Польщі. Активісти використовували гучні сирени та відтворювали звуки вибухів і пострілів, щоб імітувати умови, в яких українці прокидаються від дій росії протягом останніх 10 років.

Нашим наміром було розбудити російських дипломатів у спосіб, який хоча б у невеликій мірі відображає те, як країна-терорист вже 10 років будить українців. В такий спосіб ми також хочемо закликати польську владу видворити з Польщі всіх російських дипломатів і закрити російське посольство. Як, наприклад, це зробила влада країн Балтії ще у 2022 році. Ми не розуміємо що представники цього злочинного режиму й досі роблять у Польщі! — йдеться у заяві «Євромайдану-Варшава».

Крім того, в річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну посол країни-гною у Варшаві прокинувся по вуха в лайні.

Велику кучу гною привезли до воріт вілли, в якій проживає посол країни-агресора в Польщі, закривавлений прапор країни-терориста з літерою «Z».