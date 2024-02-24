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Границы не могут быть изменены силой - Шольц в обращении к годовщине вторжения рф
Границы не могут быть изменены силой — Шольц в обращении к годовщине вторжения рфhttps://racurs.ua/n192702-granicy-ne-mogut-byt-izmeneny-siloy-sholc-v-obraschenii-k-godovschine-vtorjeniya-rf.htmlРакурс
«Кордони не можуть бути змінені силою», — про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у зверненні, приуроченому до другої річниці вторгнення росії в Україну
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Канцлер ФРН запевнив Україну у подальшій підтримці, а також заявив про необхідність посилення політики стримування та зміцнення оборони у Європі.
Разом із нашими союзниками ми маємо бути настільки сильними, щоб ніхто не наважився напасти на нас, — заявив Шольц.
Без безпеки все інше — ніщо. Без безпеки немає ні свободи, ні демократії, ні прав людини, — сказав Шольц. Найкращою гарантією такої безпеки залишається НАТО, заявив він.
Шольц визнав, що бундесверу останніми роками «не приділялося належної уваги», проте тепер це у минулому.
Німеччина вперше за останні десятиліття інвестує в оборону 2% ВВП. Канцлер розповів про виділення коштів на нові вертольоти та винищувачі, фрегати та підводні човни, а також модернізовані бойові машини піхоти. Крім того, за словами Шольца, розширюється протиповітряна оборона від ракет та безпілотників.
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