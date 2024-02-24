Кордони не можуть бути змінені силою — Шольц у зверненні до річниці вторгнення рф

https://racurs.ua/ua/n192702-kordony-ne-mojut-buty-zmineni-sylou-sholc-u-zvernenni-do-richnyci-vtorgnennya-rf.html

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«Кордони не можуть бути змінені силою», — про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у зверненні, приуроченому до другої річниці вторгнення росії в Україну

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Канцлер ФРН запевнив Україну у подальшій підтримці, а також заявив про необхідність посилення політики стримування та зміцнення оборони у Європі.

Разом із нашими союзниками ми маємо бути настільки сильними, щоб ніхто не наважився напасти на нас, — заявив Шольц.

Без безпеки все інше — ніщо. Без безпеки немає ні свободи, ні демократії, ні прав людини, — сказав Шольц. Найкращою гарантією такої безпеки залишається НАТО, заявив він.

Шольц визнав, що бундесверу останніми роками «не приділялося належної уваги», проте тепер це у минулому.

Німеччина вперше за останні десятиліття інвестує в оборону 2% ВВП. Канцлер розповів про виділення коштів на нові вертольоти та винищувачі, фрегати та підводні човни, а також модернізовані бойові машини піхоти. Крім того, за словами Шольца, розширюється протиповітряна оборона від ракет та безпілотників.