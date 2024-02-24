Зеленский привез лидеров стран-партнеров в Гостомель, где два года назад встретили российский десант

https://racurs.ua/n192708-zelenskiy-privez-liderov-stran-partnerov-v-gostomel-zdes-dva-goda-nazad-vstretili-rossiyskiy.html

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Володимир Зеленський у другу річницю вторгнення рф звернувся до українців з аеропорту Гостомеля.

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Два роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант, — сказав президент, звертаючись до українців.

Разом із ним 24 лютого в Гостомелі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, глава уряду Італії Джорджа Мелоні, премʼєр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Ми сильніше, ніж будь-яка геополітика. Єднання людей може зробити більше, ніж будь-який диктатор. А сміливість — звичайна народна сміливість — перегортає навіть такі сторінки історії, які, здавалося, ніколи не завершаться, — сказав президент України.

Своє звернення Зеленський записав на мобільний телефон, стоячи на тлі літаків, які були знищені під час битви.

Саме звідси мало розпочатися те саме «Київ та Україну за 3 дні». Два роки тому ми вогнем зустрічали ворожий десант. Через два роки ми зустрічаємо тут наших друзів і партнерів, — сказав він.

Слова Зеленського супроводжувалися кадрами його зустрічі з прем'єр-міністрами Італії Джорджею Мелоні, Канадою Джастіном Трюдо, Бельгією Олександром де Кроо та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Зеленський також окремо звернувся до гостей.

Президентко Єврокомісії Урсуло фон дер Ляєн, пані глава уряду Італії Джорджо Мелоні, Премʼєр-міністре Бельгії Александре Де Кроо, Премʼєр-міністре Канади Джастіне Трюдо! Я дякую за кожен пакет підтримки, який допомагає нашим воїнам битись, а державі — зміцнюватись. Я дякую за кожне санкційне рішення проти Росії. І я дякую за кожен крок, який дає змогу наблизити справедливе завершення цієї війни. путін повинен програти — абсолютно в усьому, як тут, у Гостомелі. Тільки так виграє мир, — сказав Зеленський.

Сьогодні він буде серед учасників онлайн-розмови лідерів країн «Групи семи» (США, Канада, Японія, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія) на тему України.