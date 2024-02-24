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Ракурс
Воздушные силы уничтожили около 2 тыс. российских ракет, фото: Артем Витко

Количество сбитых за два года российских ракет и дронов назвали в Воздушных силах

24 фев 2024, 21:34
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За два роки повномасштабного російського вторгнення Повітряні силами України провели десятки блискучих операцій та знищили низку російських ракет, дронів та літаків.


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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 24 лютого, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його словами, повітряні сили у взаємодії із Силами оборони України за два роки повномасштабного російського вторгнення знищили:

  • 1 тис. 905 ракет різних типів (серед них: 43 балістичних та 25 аеробалістичних — Х-47М2 «Кинджал»);
  • 4 тис. 844 ударних дрони;
  • 7 тис. 660 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 340 літаків;
  • 325 вертольотів.

Щоденно кажу «ДЯКУЮ» підлеглим за знищені цілі та успішну бойову роботу. Адже за кожною цією цифрою — ЛЮДИ! — наголосив Олещук.

Олещук також зазначив, що росіяни вже 730 у своїй пропаганді «знищують» наші Повітряні сили України, в той час як українські пілоти в умовах потужної ворожої протидії здійснили уже понад 18 тис. 800 вильотів, з них:

  • 7 тис. 800 — на вогневе ураження;
  • 8 тис. 900 — на авіаційне винищувальне прикриття.

Поки на радянській техніці. Проте ми чекаємо і активно працюємо над тим, аби найближчим часом до битви врешті долучились F-16! — резюмував Олещук.

Источник: Ракурс


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