Кількість збитих за два роки російських ракет та дронів назвали у Повітряних силах

Повітряні сили знищили близько 2 тис. російських ракет, фото: Артем Вітко

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За два роки повномасштабного російського вторгнення Повітряні силами України провели десятки блискучих операцій та знищили низку російських ракет, дронів та літаків.

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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 24 лютого, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його словами, повітряні сили у взаємодії із Силами оборони України за два роки повномасштабного російського вторгнення знищили:

1 тис. 905 ракет різних типів (серед них: 43 балістичних та 25 аеробалістичних — Х-47М2 «Кинджал»);

4 тис. 844 ударних дрони;

7 тис. 660 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

340 літаків;

325 вертольотів.

Щоденно кажу «ДЯКУЮ» підлеглим за знищені цілі та успішну бойову роботу. Адже за кожною цією цифрою — ЛЮДИ! — наголосив Олещук.

Олещук також зазначив, що росіяни вже 730 у своїй пропаганді «знищують» наші Повітряні сили України, в той час як українські пілоти в умовах потужної ворожої протидії здійснили уже понад 18 тис. 800 вильотів, з них:

7 тис. 800 — на вогневе ураження;

8 тис. 900 — на авіаційне винищувальне прикриття.