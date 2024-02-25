Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские корабли из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: PICRYL

Три корабля держит россия в Черном море (ИНФОГРАФИКА)

25 фев 2024, 09:35
999

У Чорному морі станом на 7.30 сьогоднішнього дня, 25 лютого, на бойовому чергуванні перебувають три російські кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».


.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі — два ворожі кораблі, серед них також жодного носія «калібрів».

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 24 судна, з них чотири судна рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 12 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров