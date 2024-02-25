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Российские корабли из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: PICRYL
Три корабля держит россия в Черном море (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n192727-tri-korablya-derjit-rossiya-v-chernom-more-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 7.30 сьогоднішнього дня, 25 лютого, на бойовому чергуванні перебувають три російські кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі — два ворожі кораблі, серед них також жодного носія «калібрів».
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 24 судна, з них чотири судна рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 12 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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