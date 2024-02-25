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Ракурс
Російські кораблі з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: PICRYL

Три кораблі тримає росія у Чорному морі (ІНФОГРАФІКА)

25 лют 2024, 09:35
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У Чорному морі станом на 7.30 сьогоднішнього дня, 25 лютого, на бойовому чергуванні перебувають три російські кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі — два ворожі кораблі, серед них також жодного носія «калібрів».

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 24 судна, з них чотири судна рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 12 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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