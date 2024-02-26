Российские террористы сбросили четыре КАБа на село в Сумской области, есть погибшие

Российские террористы сбросили четыре КАБа на село в Сумской области, есть погибшие (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n192755-rossiyskie-terroristy-sbrosili-chetyre-kaba-na-selo-v-sumskoy-oblasti-est-pogibshie-video.html

26 фев 2024, 08:15 999

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