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Ракурс
Российские террористы сбросили четыре КАБа на село в Сумской области, есть погибшие

Российские террористы сбросили четыре КАБа на село в Сумской области, есть погибшие (ВИДЕО)

26 фев 2024, 08:15
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Російські терористи вкотре вчинили жахливий злочин проти мирного населення Сумщини.


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У ніч на 26 лютого, о 2.15, був здійснений авіаудар по Юнаківській громаді — поблизу міста Тростянець.

Ворог застосував керовані авіаційні бомби. Зафіксовано чотири вибухи.

Попередньо, внаслідок авіаудару загинуло дві людини — подружжя, яке знаходилось вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, п’ять — пошкоджено.

Источник: Ракурс


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