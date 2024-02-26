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Российские террористы сбросили четыре КАБа на село в Сумской области, есть погибшие
Российские террористы сбросили четыре КАБа на село в Сумской области, есть погибшие (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192755-rossiyskie-terroristy-sbrosili-chetyre-kaba-na-selo-v-sumskoy-oblasti-est-pogibshie-video.htmlРакурс
Російські терористи вкотре вчинили жахливий злочин проти мирного населення Сумщини.
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У ніч на 26 лютого, о 2.15, був здійснений авіаудар по Юнаківській громаді — поблизу міста Тростянець.
Ворог застосував керовані авіаційні бомби. Зафіксовано чотири вибухи.
Попередньо, внаслідок авіаудару загинуло дві людини — подружжя, яке знаходилось вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, п’ять — пошкоджено.
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