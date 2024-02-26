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Російські терористи скинули чотири КАБи на село у Сумській області, є загиблі
Російські терористи скинули чотири КАБи на село у Сумській області, є загиблі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192755-rosiyski-terorysty-skynuly-chotyry-kaby-na-selo-u-sumskiy-oblasti-ie-zagybli-video.htmlРакурс
Російські терористи вкотре вчинили жахливий злочин проти мирного населення Сумщини.
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У ніч на 26 лютого, о 2.15, був здійснений авіаудар по Юнаківській громаді — поблизу міста Тростянець.
Ворог застосував керовані авіаційні бомби. Зафіксовано чотири вибухи.
Попередньо, внаслідок авіаудару загинуло дві людини — подружжя, яке знаходилось вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, п’ять — пошкоджено.
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