Російські терористи скинули чотири КАБи на село у Сумській області, є загиблі

Російські терористи скинули чотири КАБи на село у Сумській області, є загиблі (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n192755-rosiyski-terorysty-skynuly-chotyry-kaby-na-selo-u-sumskiy-oblasti-ie-zagybli-video.html

26 лют 2024, 08:15 999

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