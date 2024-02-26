Кортеж Бербок преследовал на юге Украины российский дрон

https://racurs.ua/n192756-kortej-berbok-presledoval-na-uge-ukrainy-rossiyskiy-dron-foto.html

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Кортеж міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок переслідував російський розвідувальний дрон.

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Кореспондент Bild Надя Асвад, яка супроводжувала Бербок в поїзді, повідомила, що колона машин з головною МЗС Німеччини рухалася в бік Чорного моря, щоб відвідати опріснювальну станцію, розташовану в 50 км від лінії фронту.

До колони наблизився дрон. В українських членів делегації спрацював тривожний сигнал на смартфоні. Зрештою водіям вдалося відірватися, дрон відлетів геть.

Візит на гідротехнічні споруди достроково скасували з міркувань безпеки.