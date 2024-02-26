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Кортеж Бербок переслідував на півдні України російський дрон
Кортеж Бербок переслідував на півдні України російський дрон (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192756-kortej-berbok-peresliduvav-na-pivdni-ukrayiny-rosiyskyy-dron-foto.htmlРакурс
Кортеж міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок переслідував російський розвідувальний дрон.
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Кореспондент Bild Надя Асвад, яка супроводжувала Бербок в поїзді, повідомила, що колона машин з головною МЗС Німеччини рухалася в бік Чорного моря, щоб відвідати опріснювальну станцію, розташовану в 50 км від лінії фронту.
До колони наблизився дрон. В українських членів делегації спрацював тривожний сигнал на смартфоні. Зрештою водіям вдалося відірватися, дрон відлетів геть.
Візит на гідротехнічні споруди достроково скасували з міркувань безпеки.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок була змушена достроково перервати свій візит до Миколаєва.
Журналісти ZDF додають, що скасування візиту підтвердило МЗС Німеччини. Членам делегації, за повідомленням цього ЗМІ, запропонували пересісти в броньовані автомобілі.
Через деякий час повітряну тривогу в Миколаєві було скасовано.