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Ракурс
В законопроект о мобилизации подали 4,2 тыс. правок

В законопроект о мобилизации подали 4,2 тыс. правок

26 фев 2024, 12:25
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До законопроекту про удосконалення мобілізації в Україні подали 4,2 тис. правок.


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Досі триває зведення правок, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Їх надійшло багато. Скільки? Побачимо коли буде фінальна таблиця, — написав він у своїх соцмережах.

Попередньо вже з вівторка, 27 лютого, почнеться робота Комітету з питань оборони щодо підготовки законопроекту до другого читання і, відповідно, розгляд правок.

Якщо все буде просуватися добре, то тоді вже з 6 березня законопроект почнуть розглядати в Раді. Оскільки правок багато, то цей процес в залі може затягнутися на пару днів, — написав Железняк.

Президет Володимир Зеленський про законопроєкт щодо мобілізації на прес-конфренції 25 лютого сказав так:

3 тис. поправок. Нехай депутати працюють і потім відповідають країні, що буде далі. Надалі відповідальність за мобілізацію несуть депутати Верховної Ради. Потрібно дочекатися аудиту, який проводить Сирський, щоб сказати скільки ще людей нам потрібно мобілізувати. Мобілізація в Україні йде постійно.

Основні зміни, що передбачає законопроєкт № 10449 про мобілізацію:

  • зменшення призовного віку з 27 до 25 років;
  • демобілізація після 36 місяців служби;
  • звільнення від військової служби людей з інвалідністю всіх груп;
  • відпустка надаватиметься частинами не менше 15 днів;
  • звільнені з полону військові матимуть додаткові 90 днів відпустки із збереженням виплат, якщо продовжать службу;
  • оновити дані можна не тільки в ТЦК, а й онлайн в особистому кабінеті чи в ЦНАП. Кабінет пропонують створити на базі реєстру військовозобовʼязаних «Оберіг»;
  • можна переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК, але після переїзду треба стати на облік за новою адресою;
  • після мобілізації всі проходитимуть обовʼязковий військовий вишкіл 2—3 місяці;
  • скасовується строкова служба, а замість неї — базова військова підготовка на пʼять місяців;
  • державні службовці більше не матимуть відстрочки від призову (броня мерів, голів селищних рад і територіальних громад зберігається);
  • для виїзду за кордон усім чоловікам від 18 до 60 років необхідно додатково предʼявити військовий квиток з відміткою про зняття з обліку;
  • звільняються від призову на військову службу жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів.
  • якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення повістки не зʼявився до ТЦК (зокрема й закордонної дипломатичної установи України), то його за рішенням суду можуть обмежити у праві на виїзд за межі України, у праві керування транспортним засобом, накласти арешт на кошти та інші цінності у банках та інших депозитарних установах.

Источник: Ракурс


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