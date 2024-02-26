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До законопроекту про мобілізацію подали 4,2 тис. правок
До законопроекту про мобілізацію подали 4,2 тис. правокhttps://racurs.ua/ua/n192764-do-zakonoproektu-pro-mobilizaciu-podaly-4-2-tys-pravok.htmlРакурс
До законопроекту про удосконалення мобілізації в Україні подали 4,2 тис. правок.
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Досі триває зведення правок, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Їх надійшло багато. Скільки? Побачимо коли буде фінальна таблиця, — написав він у своїх соцмережах.
Попередньо вже з вівторка, 27 лютого, почнеться робота Комітету з питань оборони щодо підготовки законопроекту до другого читання і, відповідно, розгляд правок.
Якщо все буде просуватися добре, то тоді вже з 6 березня законопроект почнуть розглядати в Раді. Оскільки правок багато, то цей процес в залі може затягнутися на пару днів, — написав Железняк.
Президет Володимир Зеленський про законопроєкт щодо мобілізації на прес-конфренції 25 лютого сказав так:
3 тис. поправок. Нехай депутати працюють і потім відповідають країні, що буде далі. Надалі відповідальність за мобілізацію несуть депутати Верховної Ради. Потрібно дочекатися аудиту, який проводить Сирський, щоб сказати скільки ще людей нам потрібно мобілізувати. Мобілізація в Україні йде постійно.
Основні зміни, що передбачає законопроєкт № 10449 про мобілізацію:
- зменшення призовного віку з 27 до 25 років;
- демобілізація після 36 місяців служби;
- звільнення від військової служби людей з інвалідністю всіх груп;
- відпустка надаватиметься частинами не менше 15 днів;
- звільнені з полону військові матимуть додаткові 90 днів відпустки із збереженням виплат, якщо продовжать службу;
- оновити дані можна не тільки в ТЦК, а й онлайн в особистому кабінеті чи в ЦНАП. Кабінет пропонують створити на базі реєстру військовозобовʼязаних «Оберіг»;
- можна переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК, але після переїзду треба стати на облік за новою адресою;
- після мобілізації всі проходитимуть обовʼязковий військовий вишкіл 2—3 місяці;
- скасовується строкова служба, а замість неї — базова військова підготовка на пʼять місяців;
- державні службовці більше не матимуть відстрочки від призову (броня мерів, голів селищних рад і територіальних громад зберігається);
- для виїзду за кордон усім чоловікам від 18 до 60 років необхідно додатково предʼявити військовий квиток з відміткою про зняття з обліку;
- звільняються від призову на військову службу жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів.
- якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення повістки не зʼявився до ТЦК (зокрема й закордонної дипломатичної установи України), то його за рішенням суду можуть обмежити у праві на виїзд за межі України, у праві керування транспортним засобом, накласти арешт на кошти та інші цінності у банках та інших депозитарних установах.