До законопроекту про мобілізацію подали 4,2 тис. правок

https://racurs.ua/ua/n192764-do-zakonoproektu-pro-mobilizaciu-podaly-4-2-tys-pravok.html

Ракурс

До законопроекту про удосконалення мобілізації в Україні подали 4,2 тис. правок.

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Досі триває зведення правок, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Їх надійшло багато. Скільки? Побачимо коли буде фінальна таблиця, — написав він у своїх соцмережах.

Попередньо вже з вівторка, 27 лютого, почнеться робота Комітету з питань оборони щодо підготовки законопроекту до другого читання і, відповідно, розгляд правок.

Якщо все буде просуватися добре, то тоді вже з 6 березня законопроект почнуть розглядати в Раді. Оскільки правок багато, то цей процес в залі може затягнутися на пару днів, — написав Железняк.

Президет Володимир Зеленський про законопроєкт щодо мобілізації на прес-конфренції 25 лютого сказав так:

3 тис. поправок. Нехай депутати працюють і потім відповідають країні, що буде далі. Надалі відповідальність за мобілізацію несуть депутати Верховної Ради. Потрібно дочекатися аудиту, який проводить Сирський, щоб сказати скільки ще людей нам потрібно мобілізувати. Мобілізація в Україні йде постійно.