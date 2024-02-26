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УПЦ КП аннулировала награду бойцу, когда узнала, что он открытый гей
УПЦ КП аннулировала награду бойцу, когда узнала, что он открытый гейhttps://racurs.ua/n192769-upc-kp-annulirovala-nagradu-boycu-kogda-uznala-chto-on-otkrytyy-gey.htmlРакурс
УПЦ Київського патріархату анулювала нагороду військовому, коли дізналася, що він відкритий гей.
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8 лютого патріарх Філарет відзначив медалями за «Жертовність і любов до України» військовослужбовців з 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців.
Зокрема, нагороду отримав активіст та відкритий гей Віктор Пилипенко. Він подякував за медаль та написав, що «щиро радий такій кардинальній зміні позиції» щодо ЛГБТ+ людей.
Однак виявилося, що позиція УПЦ Київського патріархату не змінювалася. Пресслужба церкви наголосила, що Віктор Пилипенко отримав подяку виключно як захисник України, а патріарх Філарет «не знав про його гріховні схильності». Тож за «відкриту пропаганду гріховної ідеології» нагороду військовому анулювали.
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