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Ракурс
УПЦ КП аннулировала награду бойцу, когда узнала, что он открытый гей

УПЦ КП аннулировала награду бойцу, когда узнала, что он открытый гей

26 фев 2024, 14:24
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УПЦ Київського патріархату анулювала нагороду військовому, коли дізналася, що він відкритий гей.


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8 лютого патріарх Філарет відзначив медалями за «Жертовність і любов до України» військовослужбовців з 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців.

Зокрема, нагороду отримав активіст та відкритий гей Віктор Пилипенко. Він подякував за медаль та написав, що «щиро радий такій кардинальній зміні позиції» щодо ЛГБТ+ людей.

Однак виявилося, що позиція УПЦ Київського патріархату не змінювалася. Пресслужба церкви наголосила, що Віктор Пилипенко отримав подяку виключно як захисник України, а патріарх Філарет «не знав про його гріховні схильності». Тож за «відкриту пропаганду гріховної ідеології» нагороду військовому анулювали.

Источник: Ракурс


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