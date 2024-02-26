УПЦ КП анулювала нагороду бійцю, коли дізналася, що він відкритий гей

https://racurs.ua/ua/n192769-upc-kp-anuluvala-nagorodu-biycu-koly-diznalasya-scho-vin-vidkrytyy-gey.html

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УПЦ Київського патріархату анулювала нагороду військовому, коли дізналася, що він відкритий гей.

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8 лютого патріарх Філарет відзначив медалями за «Жертовність і любов до України» військовослужбовців з 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців.

Зокрема, нагороду отримав активіст та відкритий гей Віктор Пилипенко. Він подякував за медаль та написав, що «щиро радий такій кардинальній зміні позиції» щодо ЛГБТ+ людей.

Однак виявилося, що позиція УПЦ Київського патріархату не змінювалася. Пресслужба церкви наголосила, що Віктор Пилипенко отримав подяку виключно як захисник України, а патріарх Філарет «не знав про його гріховні схильності». Тож за «відкриту пропаганду гріховної ідеології» нагороду військовому анулювали.