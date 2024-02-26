Владимир Зеленский принял участие в саммите по поддержке Украины в Париже, фото: Офис президента

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Президент Володимир Зеленський сьогодні, 26 лютого, взяв участь у роботі спеціального саміту щодо підтримки України у Парижі — саміту лідерів країн Європейського Союзу та США, який зібрав Президент Франції Еммануель Макрон.

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Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

Головна тематика — все, що посилює нас у Європі, нашу стійкість, спроможності: звичайно, наші арсенали, наша здатність виробляти зброю, постачання зброї для України і безперервність підтримки, — зазначив Зеленський.

Прес-служба Офісу президента зазначає, що Зеленський у відеозверненні до учасників саміту:

розповів про потреби ЗСУ, зокрема щодо посилення протиповітряної оборони;

наголосив на необхідності спільного виробництва зброї та боєприпасів, взаємодії у кіберпросторі, кроків щодо конфіскації російських активів і посилення санкційного тиску на неї;

запросив учасників саміту долучитись до глобального «саміту миру» у Швейцарії.

Зеленський зокрема зазначив, що лише за період від початку цього року до 24 лютого російські літаки скинули 3 тис. 203 керовані авіабомби на українські міста й села та на українські фронтові позиції. Тож, за його словами, цього року необхідно спільно працювати над тим, щоб росія втратила ці свої переваги, як вона вже втратила свої переваги на землі та в морі.