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Украинские дроны продолжают уничтожать врагов в Авдеевке (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192786-ukrainskie-drony-prodoljaut-unichtojat-vragov-v-avdeevke-video.htmlРакурс
Українські FPV-дрони продовжують знищувати російських загарбників в окупованій Авдіївці на Донеччині.
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Відповідне відео сьогодні, 26 лютого, у своєму Telegram-каналі опублікувала 3-тя окрема штурмова бригада.
Кадри ліквідації особового складу противника: одних — прямими піке під час пересування, інших — у забудові, де розмістилися окупанти, — зазначається в описі відео. — Як нагадування про те, що ворог тут тимчасово — дронами знищили й під*рські прапори при в’їзді у місто.
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