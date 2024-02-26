Українські FPV-дрони продовжують знищувати російських загарбників в окупованій Авдіївці на Донеччині.

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Відповідне відео сьогодні, 26 лютого, у своєму Telegram-каналі опублікувала 3-тя окрема штурмова бригада.

Кадри ліквідації особового складу противника: одних — прямими піке під час пересування, інших — у забудові, де розмістилися окупанти, — зазначається в описі відео. — Як нагадування про те, що ворог тут тимчасово — дронами знищили й під*рські прапори при в’їзді у місто.