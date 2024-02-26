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Атака дроном в Авдіївці, скріншот відео
Українські дрони продовжують нищити ворогів в Авдіївці (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192786-ukrayinski-drony-prodovjuut-nyschyty-vorogiv-v-avdiyivci-video.htmlРакурс
Українські FPV-дрони продовжують знищувати російських загарбників в окупованій Авдіївці на Донеччині.
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Відповідне відео сьогодні, 26 лютого, у своєму Telegram-каналі опублікувала 3-тя окрема штурмова бригада.
Кадри ліквідації особового складу противника: одних — прямими піке під час пересування, інших — у забудові, де розмістилися окупанти, — зазначається в описі відео. — Як нагадування про те, що ворог тут тимчасово — дронами знищили й під*рські прапори при в’їзді у місто.
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