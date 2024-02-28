Последствия обстрела Покровска. Фото: Вадим Филашкин

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Покровськ зазнав ракетного удару росіян — пошкоджено три адміністративні будівлі та 15 будинків.

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Уночі 28 лютого ворог вдарив по місту чотирма балістичними ракетами. На щастя, ніхто не постраждав. Однак зруйновані та пошкоджені адміністративні будівлі, заклади освіти, багатоквартирні та приватні будинки. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Для ліквідації наслідків обстрілу працюють всі відповідні служби — ДСНС, правоохоронці, комунальники. Місцева влада обстежує пошкоджені об'єкти й обіцяє надати необхідну допомогу людям, чиї будинки пошкоджені.

В Очеретинській громаді Покровського району обстріли росіян зруйнували два будинки у Желанному та один у Новоселівці Першій. У Курахівській громаді внаслідок обстрілів одна людина загинула, а п’ятеро дістали поранення у Гірнику. Під обстріл також потрапило сільгосппідприємство в Острівському та промзона Курахового.

Нагадаємо, 26 лютого ворог скинув керовані авіабомби по Юнаківській громаді Сумської області. Внаслідок авіаудару загинуло подружжя, яке знаходилось вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, п’ять — пошкоджено.