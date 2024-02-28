В Третьей штурмовой бригаде заявили, что выбили оккупантов из Красногоровки

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области, фото: DeepState

https://racurs.ua/n192844-v-tretey-shturmovoy-brigade-zayavili-chto-vybili-okkupantov-iz-krasnogorovki.html

Ракурс

У Третій окремій штурмовій бригаді заявили, що вибили російську армію з Красногорівки на Донеччині.

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Про це свідчить заява бригади, опублікована сьогодні, 28 лютого.

У заяві бригади зазначається, що напередодні сили армії рф накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста. Щоб не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога.

За короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони та попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат — близько 100 окупантів «200-ми» та «300-ми», — вказано в повідомленні. — Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках.