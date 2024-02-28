У Третій штурмовій бригаді заявили, що вибили окупантів з Красногорівки

Ракурсhttps://racurs.ua/
Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині, фото: DeepState
У Третій штурмовій бригаді заявили, що вибили окупантів з Красногорівкиhttps://racurs.ua/ua/n192844-u-tretiy-shturmoviy-brygadi-zayavyly-scho-vybyly-okupantiv-z-krasnogorivky.htmlРакурс
У Третій окремій штурмовій бригаді заявили, що вибили російську армію з Красногорівки на Донеччині.
.
Про це свідчить заява бригади, опублікована сьогодні, 28 лютого.
У заяві бригади зазначається, що напередодні сили армії рф накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста. Щоб не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога.
За короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони та попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат — близько 100 окупантів «200-ми» та «300-ми», — вказано в повідомленні. — Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках.
Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ! — наголошують у бригаді.
Вороже ставлення поліцейських до людей в камуфляжі: профдеформація чи прислуговування агресору?
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...