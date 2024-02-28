Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Укрпочта» будет доставлять лекарства в регионы с усложненным обеспечением, фото: «Укрпочта»

«Укрпочта» начала продавать лекарства (ФОТО)

28 фев 2024, 21:54
999

«Укрпошта» отримала ліцензії на роздрібну й електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами, тож прийматиме замовлення та доставлятиме медикаменти до найвіддаленіших населених пунктів.


.

Пілотний проект «Укрпошта. Аптека» вже стартував на Донеччині та в окремих прикордонних районах Сумщини. Згодом планується долучити також прифронтові Харківщину, Херсонщину, Миколаївщину, Запоріжжя тощо, а в перспективі — усі населені пункти країни. Про це сьогодні, 28 лютого, повідомила прес-служба Донецької ОВА.

Зазначається, що перше замовлення було отримане у місті Покровськ Донецької області.

«Проєкт «Укрпошта. Аптека» покликаний розв’язати три ключові проблеми:

  • доступу до аптек, зокрема у тих населених пунктах, де їх немає або ті зруйновані за час повномасштабної війни;
  • доступу до тих ліків, яких може не бути в асортименті найближчої аптеки;
  • доступності ліків, оскільки найближча аптека може не пропонувати оптимальні ціни чи не брати участь у державній програмі «Доступні ліки».

Наразі в «Укрпошті» є можливість замовляти лікарські засоби:

  • безрецептурної групи (майже 10 тис. найменувань);
  • за програмою «Доступні ліки», яка наразі включає 515 торгових назв лікарських засобів та медобладнання.

Лікарські засоби відпускатимуться з аптечного закладу компанії та доставлятимуться споживачам до найближчого відділення «Укрпошти». Замовлення буде спаковано та надіслано за послугою «Укрпошта Експрес». Доставка безкоштовна.

Відстежити відправлення можна на сайті, у мобільному застосунку та через чат-бота у месенджерах. Для перевірки правильності комплектації замовлення передбачено огляд при врученні посилки.

Щоб замовити ліки, слід:

  • зателефонувати за номером 0 800 300 545;
  • для зв’язку з фахівцем слідувати підказкам у голосовому меню.

«Укрпошта» доставлятиме ліки до регіонів з ускладненим забезпеченням, фото: «Укрпошта»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров