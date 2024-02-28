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«Укрпочта» будет доставлять лекарства в регионы с усложненным обеспечением, фото: «Укрпочта»
«Укрпочта» начала продавать лекарства (ФОТО)https://racurs.ua/n192845-ukrpochta-nachala-prodavat-lekarstva-foto.htmlРакурс
«Укрпошта» отримала ліцензії на роздрібну й електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами, тож прийматиме замовлення та доставлятиме медикаменти до найвіддаленіших населених пунктів.
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Пілотний проект «Укрпошта. Аптека» вже стартував на Донеччині та в окремих прикордонних районах Сумщини. Згодом планується долучити також прифронтові Харківщину, Херсонщину, Миколаївщину, Запоріжжя тощо, а в перспективі — усі населені пункти країни. Про це сьогодні, 28 лютого, повідомила прес-служба Донецької ОВА.
Зазначається, що перше замовлення було отримане у місті Покровськ Донецької області.
«Проєкт «Укрпошта. Аптека» покликаний розв’язати три ключові проблеми:
- доступу до аптек, зокрема у тих населених пунктах, де їх немає або ті зруйновані за час повномасштабної війни;
- доступу до тих ліків, яких може не бути в асортименті найближчої аптеки;
- доступності ліків, оскільки найближча аптека може не пропонувати оптимальні ціни чи не брати участь у державній програмі «Доступні ліки».
Наразі в «Укрпошті» є можливість замовляти лікарські засоби:
- безрецептурної групи (майже 10 тис. найменувань);
- за програмою «Доступні ліки», яка наразі включає 515 торгових назв лікарських засобів та медобладнання.
Лікарські засоби відпускатимуться з аптечного закладу компанії та доставлятимуться споживачам до найближчого відділення «Укрпошти». Замовлення буде спаковано та надіслано за послугою «Укрпошта Експрес». Доставка безкоштовна.
Відстежити відправлення можна на сайті, у мобільному застосунку та через чат-бота у месенджерах. Для перевірки правильності комплектації замовлення передбачено огляд при врученні посилки.
Щоб замовити ліки, слід:
- зателефонувати за номером 0 800 300 545;
- для зв’язку з фахівцем слідувати підказкам у голосовому меню.
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