«Укрпошта» доставлятиме ліки до регіонів з ускладненим забезпеченням, фото: «Укрпошта»

https://racurs.ua/ua/n192845-ukrposhta-pochala-prodavaty-liky-foto.html

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«Укрпошта» отримала ліцензії на роздрібну й електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами, тож прийматиме замовлення та доставлятиме медикаменти до найвіддаленіших населених пунктів.

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Пілотний проект «Укрпошта. Аптека» вже стартував на Донеччині та в окремих прикордонних районах Сумщини. Згодом планується долучити також прифронтові Харківщину, Херсонщину, Миколаївщину, Запоріжжя тощо, а в перспективі — усі населені пункти країни. Про це сьогодні, 28 лютого, повідомила прес-служба Донецької ОВА.

Зазначається, що перше замовлення було отримане у місті Покровськ Донецької області.

«Проєкт «Укрпошта. Аптека» покликаний розв’язати три ключові проблеми:

доступу до аптек, зокрема у тих населених пунктах, де їх немає або ті зруйновані за час повномасштабної війни;

доступу до тих ліків, яких може не бути в асортименті найближчої аптеки;

доступності ліків, оскільки найближча аптека може не пропонувати оптимальні ціни чи не брати участь у державній програмі «Доступні ліки».

Наразі в «Укрпошті» є можливість замовляти лікарські засоби:

безрецептурної групи (майже 10 тис. найменувань);

за програмою «Доступні ліки», яка наразі включає 515 торгових назв лікарських засобів та медобладнання.

Лікарські засоби відпускатимуться з аптечного закладу компанії та доставлятимуться споживачам до найближчого відділення «Укрпошти». Замовлення буде спаковано та надіслано за послугою «Укрпошта Експрес». Доставка безкоштовна.

Відстежити відправлення можна на сайті, у мобільному застосунку та через чат-бота у месенджерах. Для перевірки правильності комплектації замовлення передбачено огляд при врученні посилки.

Щоб замовити ліки, слід: