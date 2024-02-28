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Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: Донецкая областная прокуратура

Рашисты обстреляли Северск и Курахово в Донецкой области, погибла женщина (ФОТО)

28 фев 2024, 22:33
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Російські загарбники сьогодні, 28 лютого, обстріляли Покровський та Бахмутський райони Донецької області, в результаті є загибла і поранені.


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Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зафіксовані такі інциденти:

  • близько 06.30 російська армія здійснила авіаудар по с. Желанному Покровського району. Засіб ураження поцілив по одній з вулиць, де в той час йшла місцева жителька 62 років. Жінку ушпиталили з травмою голови та переламом;
  • внаслідок ракетного обстрілу міста Курахове зазнала травм 22-річна продавчиня торговельного павільйону. Її з черепно-мозковою травмою й струсом головного мозку доставили до медичного закладу;
  • о 15.00 ворог атакував, ймовірно, FPV-дроном місто Часів Яр, де біля автомобіля отримав множинні поранення 40-річний чоловік;
  • через годину ворог завдав удару по місту Сіверську. В результаті травми, несумісні з життям, отримала 69-річна місцева жителька, яка на момент атаки вона перебувала неподалік власного будинку. Тип застосованого рашистами озброєння встановлюється.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 і ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російських обстрілів, фото: Донецька обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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