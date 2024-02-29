Количество грузовиков в очереди на границе с Польшей назвали в ГПСУ

В Польше продолжается акция по блокированию границы, фото: «Цензор.нет»

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Близько 2,2 тис. вантажівок перебувають у чергах у шести пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

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Про це сьогодні, 29 лютого, в ефірі національного телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Станом на ранок сукупно на цих шести напрямках у черзі перебуває десь 2 тис. 200 вантажівок. Найбільше — в пунктах пропуску «Краківець», «Рава-Руська» та «Ягодин», — зазначив Демченко.

За його словами, кількість перетинів кордону вантажівками суттєво знизилась, особливо у напрямку пункту пропуску «Шегині», де за минулу добу кордон перетнуло близько 35 вантажівок, з яких 24 — у бік України.

10 вантажних транспортних засобів попрямувало в бік Польщі, тобто це менше ніж одна вантажівка за годину, — зазначив він.

Крім того, Демченко відзначив «критично низькі» показники перетину кордону у пункті пропуску «Ягодин», де:

за добу в бік України проїхало близько 70 вантажівок;

польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України в Польщу.

Джерело: «Укрінформ»