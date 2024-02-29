Приложение "Воздушная тревога" теперь будет извещать о приближении ракеты или БПЛА

Приложение «Воздушная тревога» теперь будет извещать о приближении ракеты или «шахеда»

https://racurs.ua/n192865-prilojenie-vozdushnaya-trevoga-teper-budet-izveschat-o-priblijenii-rakety-ili-shaheda.html

29 фев 2024, 16:10 999

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