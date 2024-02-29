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Приложение "Воздушная тревога" теперь будет извещать о приближении ракеты или БПЛА
Приложение «Воздушная тревога» теперь будет извещать о приближении ракеты или «шахеда»https://racurs.ua/n192865-prilojenie-vozdushnaya-trevoga-teper-budet-izveschat-o-priblijenii-rakety-ili-shaheda.htmlРакурс
Додаток «Повітряна тривога» тепер сповіщатиме про наближення ракети або БПЛА.
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Як повідомили розробники, щоб отримувати такі «уточнені» сповіщення про загрозу саме для вашого міста чи району, потрібно встановити застосунок «Повітряна тривога» версії 6.0 або оновити вже встановлений.
Для отримання сповіщень про наближення повітряної цілі, у додатку слід обрати регіон, місто або територіальну громаду.
Додаткові сповіщення не надходитимуть, якщо обрати лише область або район.
Водночас окремого сигналу про відсутність цілей не буде, тому потрібно перебувати в укритті до відбою.
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