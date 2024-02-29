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Ракурс
Туск не исключил эмбарго на агропродукцию из россии и беларуси

Туск не исключил эмбарго на агропродукцию из россии и беларуси

29 фев 2024, 22:57
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Польща працюватиме над ембарго на агропродукцію з росії й білорусі.


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Про це 29 лютого заявив прем'єр Польщы Дональд Туск.

У Варшаві завершилася зустріч прем'єра із польськими фермерами, яка тривала близько чотирьох годин. Він також заявив, що Варшава хоче й буде продовжувати допомагати Україні, і всі учасники зустрічі погодилися, що пункти пропуску мусять бути «абсолютно безпечні і відкриті для транспортування військової та гуманітарної допомоги для України».

Це в голову не вкладається, що в час війни, коли ми говоримо, що Україна має були обкладена якимось митом, щоб одночасно російські і білоруські продукти потрапляли до Європи без жодних обмежень, — сказав прем'єр.

Туск заявив, що Варшава хоче й буде продовжувати допомагати Україні, а всі учасники зустрічі погодилися, що пункти пропуску мусять бути «абсолютно безпечні і відкриті для транспортування військової та гуманітарної допомоги для України».

Водночас прем'єр наполягає, що українське збіжжя не може надходити до Польщі без мита.

Зустріч Туска з лідерами фермерських протестів тривала понад три години, але про те, що не вдалося досягти домовленості, повідомив голова фермерських і сільськогосподарських організацій OPZZ Славомір Іздебський. Водночас він сказав про наявність певного поступу в діалозі з урядом.

Думаю, нам вдалося зробити крок вперед. Наразі акції протесту не припиняються. Завтра ми будемо думати, що робити далі, — сказав Іздебський журналістам

Источник: Ракурс


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