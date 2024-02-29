Туск не виключив ембарго на агропродукцію з росії й білорусі

https://racurs.ua/ua/n192883-tusk-ne-vykluchyv-embargo-na-agroprodukciu-z-rosiyi-y-bilorusi.html

Ракурс

Польща працюватиме над ембарго на агропродукцію з росії й білорусі.

.

Про це 29 лютого заявив прем'єр Польщы Дональд Туск.

У Варшаві завершилася зустріч прем'єра із польськими фермерами, яка тривала близько чотирьох годин. Він також заявив, що Варшава хоче й буде продовжувати допомагати Україні, і всі учасники зустрічі погодилися, що пункти пропуску мусять бути «абсолютно безпечні і відкриті для транспортування військової та гуманітарної допомоги для України».

Це в голову не вкладається, що в час війни, коли ми говоримо, що Україна має були обкладена якимось митом, щоб одночасно російські і білоруські продукти потрапляли до Європи без жодних обмежень, — сказав прем'єр.

Туск заявив, що Варшава хоче й буде продовжувати допомагати Україні, а всі учасники зустрічі погодилися, що пункти пропуску мусять бути «абсолютно безпечні і відкриті для транспортування військової та гуманітарної допомоги для України».

Водночас прем'єр наполягає, що українське збіжжя не може надходити до Польщі без мита.