Туск не виключив ембарго на агропродукцію з росії й білорусі

Туск не виключив ембарго на агропродукцію з росії й білорусіhttps://racurs.ua/ua/n192883-tusk-ne-vykluchyv-embargo-na-agroprodukciu-z-rosiyi-y-bilorusi.htmlРакурс
Польща працюватиме над ембарго на агропродукцію з росії й білорусі.
Про це 29 лютого заявив прем'єр Польщы Дональд Туск.
У Варшаві завершилася зустріч прем'єра із польськими фермерами, яка тривала близько чотирьох годин. Він також заявив, що Варшава хоче й буде продовжувати допомагати Україні, і всі учасники зустрічі погодилися, що пункти пропуску мусять бути «абсолютно безпечні і відкриті для транспортування військової та гуманітарної допомоги для України».
Це в голову не вкладається, що в час війни, коли ми говоримо, що Україна має були обкладена якимось митом, щоб одночасно російські і білоруські продукти потрапляли до Європи без жодних обмежень, — сказав прем'єр.
Туск заявив, що Варшава хоче й буде продовжувати допомагати Україні, а всі учасники зустрічі погодилися, що пункти пропуску мусять бути «абсолютно безпечні і відкриті для транспортування військової та гуманітарної допомоги для України».
Водночас прем'єр наполягає, що українське збіжжя не може надходити до Польщі без мита.
Зустріч Туска з лідерами фермерських протестів тривала понад три години, але про те, що не вдалося досягти домовленості, повідомив голова фермерських і сільськогосподарських організацій OPZZ Славомір Іздебський. Водночас він сказав про наявність певного поступу в діалозі з урядом.
Думаю, нам вдалося зробити крок вперед. Наразі акції протесту не припиняються. Завтра ми будемо думати, що робити далі, — сказав Іздебський журналістам