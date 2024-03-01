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Ракурс
Взрывы прогремели в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

Взрывы прогремели в Мариуполе — последствия прилетов показали на фото

1 мар 2024, 09:49
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Тимчасово окупований Маріуполь 29 лютого здригався від вибухів.


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У місті було неспокійно. Після вибухів спалахнула пожежа в місці базування окупантів в проміжку між вулицею Тополіна та заплавою річки Кальчик. У бік Мелекіне поспішали машини швидкої допомоги. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

З огляду на задіяну кількість та швидкість, окупанту поплохело геть. З пораненими в лікарні Маріуполя «швидкі» не повертались. Судячи з усього, пакували на місці. Построєніє? — йдеться у повідомленні.

А 1 березня у росіян неподалік міста вибухнув склад з боєприпасами. Сталося це на північному заході в напряму села Старий Крим/Каменське/Кальчик.

Вибухи прогриміли у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

Вибухи прогриміли у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

Вибухи прогриміли у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

Вибухи прогриміли у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

Вибухи прогриміли у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти власними засобами ППО уразили свою ж ремонтну базу. Так, 21 лютого сталися три пуски ворожої ППО з території ММК ім. Ілліча та поруч з району Аглофабрики.

Источник: Ракурс


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