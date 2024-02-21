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Окупанти обстріляли власну рембазу в Маріуполі, фото: «Точка доступу»
Рашисти ракетами ППО вразили свою рембазу в Маріуполі — Андрющенкоhttps://racurs.ua/ua/n192619-rashysty-raketamy-ppo-vrazyly-svou-rembazu-v-mariupoli-andruschenko.htmlРакурс
У Маріуполі російські окупанти власними засобами ППО уразили свою ж рембазу.
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Про це сьогодні, 21 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, сьогодні вдень сталися три пуски ворожої ППО з території ММК ім. Ілліча та поруч з району Аглофабрики.
Нажаль, свій літак наче не збили. Промазали мабуть. На щастя, що або долетіло, або власні ракети ППО влучили в район рем бази на Стані 3000, — зазначив він. — Люди, що работают поруч, кажуть тепер металобрухту побільшало.
За інформацією Андрющенка, в результаті знищено щонайменше дві БМП, одну бронемашину та військовий тягач.
Бо як раз Росгвардія там була в місці розвантаження — повезло їм. Вбитих немає. Важких поранених теж, бо швидких не було. Проте, по великому рахунку і так «ХОРОШО!», — зазначив він.