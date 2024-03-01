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Вибухи прогриміли у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко
Вибухи прогриміли у Маріуполі — наслідки прильотів показали на фотоhttps://racurs.ua/ua/n192887-vybuhy-progrymily-u-mariupoli-naslidky-prylotiv-pokazaly-na-foto.htmlРакурс
Тимчасово окупований Маріуполь 29 лютого здригався від вибухів.
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У місті було неспокійно. Після вибухів спалахнула пожежа в місці базування окупантів в проміжку між вулицею Тополіна та заплавою річки Кальчик. У бік Мелекіне поспішали машини швидкої допомоги. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.
З огляду на задіяну кількість та швидкість, окупанту поплохело геть. З пораненими в лікарні Маріуполя «швидкі» не повертались. Судячи з усього, пакували на місці. Построєніє? — йдеться у повідомленні.
А 1 березня у росіян неподалік міста вибухнув склад з боєприпасами. Сталося це на північному заході в напряму села Старий Крим/Каменське/Кальчик.
Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти власними засобами ППО уразили свою ж ремонтну базу. Так, 21 лютого сталися три пуски ворожої ППО з території ММК ім. Ілліча та поруч з району Аглофабрики.
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