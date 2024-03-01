Канада заявила о готовности отправить войска в Украину. Фото:

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Військові Збройних сил Канади можуть прибути до України.

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Оттава може відправити обмежену кількість військовослужбовців в Україну. Ці підрозділи не братимуть участь у бойових діях, але готові навчати українських солдатів. Про це міністр оборони Канади Біллі Блер заявив в інтерв’ю Toronto Star.

За його словами, ідея відправки військових обговорювалася на початку цього тижня в Парижі, де він був присутній. Там Канада, які й більшість країн НАТО не підтримали ідею президента Франції Еммануеля Макрона про відправку сухопутних військ союзників до України.

Блер не виключив можливу небойову місію канадських військових в Україні. Їх можуть залучити для навчання українських захисників на території Україна. Однак це відбудеться за умови, що це відбуватиметься далеко від лінії фронту.

Також повідомляється, що безпекова угода між Канадою та Україною, підписана минулими вихідними, передбачає, що Канада може проводити навчальну діяльність в Україні, «коли дозволять умови».

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Еммануель Макрон оголосив про нові кроки щодо підтримки України й заявив, що для перемоги над росією у війні не виключено відправлення до країни західних сухопутних військ.

Після цього низка країн Європи та США відхрестилися від ідеї відправки своїх військових в Україну. Генсек НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що Альянс не планує відправляти бойові війська в Україну.

Джерело: Toronto Star