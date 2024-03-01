Премьер Нидерландов Марк Рютте в Харькове - соглашение о безопасности и визит в подземную школу

https://racurs.ua/n192903-premer-niderlandov-mark-rutte-v-harkove-soglashenie-o-bezopasnosti-i-vizit-v-podzemnuu-shkolu.html

Ракурс

В Україні 1 березня перебував очільник уряду Нідерландів Марк Рютте.

.

У Харкові президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте провели переговори у вузькому, розширеному форматах та у форматі засідання військового кабінету, а також підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Нідерландами.​​

Документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів цього року, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних 10 років.

Угода також визначає пріоритети надання допомоги у сфері ППО, артилерії, морських та далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил.

Угода формалізує принципову позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти росії, примушення її до відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності.

Згідно з документом, Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО.

Зеленський і Рютте оглянули будівлі, пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

Про візит Рютте Зеленський так розповів у зверненні до українців:

Головком Олександр Сирський, командувач Повітряних сил Олещук, міністр оборони Умєров провели спеціальний військовий брифінг для Марка Рютте щодо ситуації на фронті зараз, щодо наших можливостей в активних діях та в захисті на конкретних напрямках. Звичайно, говорили і саме щодо Харкова. Вдячний за готовність Нідерландів допомагати й надалі. Це сьогодні дійсно сильний візит. Я вдячний і Марку особисто, і всьому народу Нідерландів за підтримку України.

Крім того, президент України та прем'єр-міністр Нідерландів побували на уроках, які проводять у спеціально облаштованих класах на станції метро «Університет».

На станції «Університет» навчається 858 дітей із 40 класів. Загалом приміщення для навчання обладнані на п’яти станціях Харківського метрополітену: «Університет», «Перемога», «Академіка Павлова», «Метробудівників» та «Тракторний завод». Сформовано 106 класів, у яких здобуває знання 2191 дитина.

Освітній процес організовано у дві зміни. Крім учителя, в кожному класі працюють тьютор і психолог. Забезпечено медичне обслуговування, безплатне харчування, є інтернет, відеоспостереження та охорона. Дітей з усього міста безплатно підвозять автобусами в супроводі патрульної поліції.

З початку повномасштабного російського вторгнення у Харкові зруйновано понад 20 тисяч будівель. Школи, університети, будинки, дитячі садочки та церкви. Місто понівечене російськими обстрілами, але точно нескорене.