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Четыре российских ракеты С-300 повредили 18 зданий в Константиновке
Четыре российских ракеты С-300 повредили 18 зданий в Константиновке (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n192906-chetyre-rossiyskih-rakety-s-300-povredili-18-zdaniy-v-konstantinovke-foto-video.htmlРакурс
Поліція показала наслідки нічної атаки на Костянтинівку. По місту у ніч на 1 березня вдарили чотири ракети С-300, там пошкоджено 18 будівель — багатоповерхівки, дитячі садки, лікарня, хлібозавод і обʼєкти підприємств. Постраждалих немає.
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Росіяни роблять «потужний ривок» на Часів Яр, що у Бахмутському районі Донецької області. Про це 1 березня сказав речник ОСУВ «Хортиця» Ілля Євлаш.
Він додав, що зараз цей населений пункт є ключовим для окупантів. Доступ до Часового Яру відкриє плацдарм для наступу на Костянтинівку.
Він додав, що поблизу Часового Яру зведено декілька кіл оборони. На цьому напрямку також є мінні поля — як протитанкові, так і протипіхотні, зробили насипи і протитанкові вали для перешкоджання просуванню важкої техніки російської армії.
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