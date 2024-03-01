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Чотири російські ракети С-300 пошкодили 18 будівель у Костянтинівці

Чотири російські ракети С-300 пошкодили 18 будівель у Костянтинівці (ФОТО, ВІДЕО)

1 бер 2024, 18:52
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Поліція показала наслідки нічної атаки на Костянтинівку. По місту у ніч на 1 березня вдарили чотири ракети С-300, там пошкоджено 18 будівель — багатоповерхівки, дитячі садки, лікарня, хлібозавод і обʼєкти підприємств. Постраждалих немає.


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Росіяни роблять «потужний ривок» на Часів Яр, що у Бахмутському районі Донецької області. Про це 1 березня сказав речник ОСУВ «Хортиця» Ілля Євлаш.

Він додав, що зараз цей населений пункт є ключовим для окупантів. Доступ до Часового Яру відкриє плацдарм для наступу на Костянтинівку.

Він додав, що поблизу Часового Яру зведено декілька кіл оборони. На цьому напрямку також є мінні поля — як протитанкові, так і протипіхотні, зробили насипи і протитанкові вали для перешкоджання просуванню важкої техніки російської армії.

Джерело: Ракурс


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