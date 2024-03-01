Ракурсhttps://racurs.ua/
Франция рассматривает возможность пребывания своих спецназовцев в Украине - Le Monde
Франция рассматривает возможность пребывания своих спецназовцев в Украине — Le Mondehttps://racurs.ua/n192908-franciya-rassmatrivaet-vozmojnost-prebyvaniya-svoih-specnazovcev-v-ukraine-le-monde.htmlРакурс
Франція і Канада розглядають можливість виправляння до України своїх військових, але вони не братимуть безпосередньої участі в бойових діях.
.
За інформацією французького видання Le Monde, «ідея дозволити військовим інструкторам перетинати український кордон з іншими підрозділами, перебуває в центрі роздумів».
Французька військова присутність могла б захистити деякі території України та обмежити удари з боку окупантів.
Усі союзні держави присутні в Україні. Це не бойові підрозділи, але присутні, наприклад, представники спецслужб. Якщо є постачання зброї, то мають бути люди, які фізично надають інформацію про те, як використовувати це обладнання. Дії цих служб за своєю природою є таємними, а отже, не підпадають під дію законів війни, — сказав колишній співробітник Генерального директорату зовнішньої безпеки Франції Вінсент Крузе.
Тим часом міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що канадські військові могли б проводити тренування українських військових.
Ми тренуємо українців скрізь, але важко вивезти людей з України для проходження тренувань. Тому ми обговорювали, як зробити це більш ефективно, і чи можливо це зробити в Україні, — сказав Блер.
Емануель Макрон хоче зібрати лідерів усіх партій у парламенті Франції, щоб обговорити війну в Україні, повідомляє Le Figaro.
Видання пише, що президент Франції, «ізольований серед західних країн після заяв про потенційне відправлення сухопутних військ в Україну», хоче підняти цю тему на зустрічі з лідерами французьких партій.
Нагадаємо, за слова про можливе відправлення військ в Україну Макрона розкритикували багато хто у Франції (особливо в опозиції), а міністри змушені були виправдовуватися та уточнювати, що таких планів насправді немає.
При цьому у ЗМІ пишуть, що обговорюється ідея відправлення французьких спецпризначенців до України.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...