Франция рассматривает возможность пребывания своих спецназовцев в Украине - Le Monde

https://racurs.ua/n192908-franciya-rassmatrivaet-vozmojnost-prebyvaniya-svoih-specnazovcev-v-ukraine-le-monde.html

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Франція і Канада розглядають можливість виправляння до України своїх військових, але вони не братимуть безпосередньої участі в бойових діях.

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За інформацією французького видання Le Monde, «ідея дозволити військовим інструкторам перетинати український кордон з іншими підрозділами, перебуває в центрі роздумів».

Французька військова присутність могла б захистити деякі території України та обмежити удари з боку окупантів.

Усі союзні держави присутні в Україні. Це не бойові підрозділи, але присутні, наприклад, представники спецслужб. Якщо є постачання зброї, то мають бути люди, які фізично надають інформацію про те, як використовувати це обладнання. Дії цих служб за своєю природою є таємними, а отже, не підпадають під дію законів війни, — сказав колишній співробітник Генерального директорату зовнішньої безпеки Франції Вінсент Крузе.

Тим часом міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що канадські військові могли б проводити тренування українських військових.

Ми тренуємо українців скрізь, але важко вивезти людей з України для проходження тренувань. Тому ми обговорювали, як зробити це більш ефективно, і чи можливо це зробити в Україні, — сказав Блер.

Емануель Макрон хоче зібрати лідерів усіх партій у парламенті Франції, щоб обговорити війну в Україні, повідомляє Le Figaro.

Видання пише, що президент Франції, «ізольований серед західних країн після заяв про потенційне відправлення сухопутних військ в Україну», хоче підняти цю тему на зустрічі з лідерами французьких партій.

Нагадаємо, за слова про можливе відправлення військ в Україну Макрона розкритикували багато хто у Франції (особливо в опозиції), а міністри змушені були виправдовуватися та уточнювати, що таких планів насправді немає.

При цьому у ЗМІ пишуть, що обговорюється ідея відправлення французьких спецпризначенців до України.