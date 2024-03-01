Выборы во время военного положения – абсурд, считает экс-судья КСУ

https://racurs.ua/n192907-vybory-vo-vremya-voennogo-polojeniya-absurd-schitaet-eks-sudya-ksu.html

Ракурс

Проблему так званої нелегітимності президента України після 20 травня 2024 року розгойдують, можливо, не без участі росії.

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Але в умовах воєнного стану проводити вибори абсурдно, вважає Микола Козюбра, суддя Конституційного суду України (1996 — 2003), доктор юридичних наук, професор.

У такому разі виникає ціла низка проблем, які неможливо вирішити. Починаючи з біженців, які перебувають за кордоном, закінчуючи елементарними речами — істотною загрозою безпеки для виборців в умовах можливих обстрілів виборчих дільниць.

Конституція справді містить положення про те, що в умовах воєнного стану вибори ВР не проводять, і її повноваження продовжуються до виборів нового складу Верховної Ради, які можуть відбутися лише після скасування воєнного стану. Утім, Козюбра сказав «Ракурсу»: щодо президента такого положення немає.

Оскільки я причетний до підготовки проектів, очевидно, тут можна говорити, що це є певним упущенням, тому що за аналогією з Верховною Радою справді можна було б вжити подібну форму і щодо виборів та повноважень президента. Ії немає, — розповів екс-суддя КСУ.

За його словами, якби виборчі права під час воєнного стану не обмежувались (про це говорить ст. 64 Конституції), тоді виникала б ця проблема — я маю право брати участь у виборах, балотуватися, у тому числі й на пост президента — це було б перешкодою. Але за умов воєнного стану реалізувати право на обрання неможливо у зв’язку з ситуацією, про яку ми говорили. Тому і це питання відпадає.

Аби остаточно закрити питання з легітимністю президента, Козюбра пропонує зазирнути у закон про режим воєнного стану.

Згідно з ним вибори під час дії воєнного стану прямо заборонені. Заборона стосується всіх видів виборів, у тому числі та виборів президента України.

Цю норму не порушить й будь-яке рішення Конституційного суду, якщо воно буде. Адже відповідно до статті 108 Конституції президент продовжує виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента. А новообраний президент, знову ж таки за логікою, може з’явитися після скасування режиму воєнного стану.

Проблема надумана, вважає Козюбра.

Ці так звані «суперечності» — їх навіть суперечностями не можна назвати. Справді є невеличкі упущення, але вони абсолютно легко піддаються тлумаченню, і висновок може бути один — ніяких виборів в умовах воєнного стану бути не може, і стаття перша Закону про правовий режим воєнного стану цілком відповідає Конституції.