Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленский пока не советует харьковчанам возвращаться домой из эвакуации
Зеленский пока не советует харьковчанам возвращаться домой из эвакуацииhttps://racurs.ua/n192910-zelenskiy-poka-ne-sovetuet-harkovchanam-vozvraschatsya-domoy-iz-evakuacii.htmlРакурс
Для захисту Харкова та Харківської області від російських ракет потрібні комплексні заходи. Можливості посилити ППО для Харкова шукають, сказав Володимир Зеленський сказав під поїздки до Харкова 1 березня.
.
Наразі Зеленський не радить харків’янам зараз повертатись додому з евакуації. Про це президент під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
Щодо повернення харків’ян. Розумієте, я не вважаю, що зараз Харків такий захищений, щоб я міг порадити людям повертатися. Це вибір харків’ян. На сьогодні це так, — сказав Зеленський.
Президент зазначив, що, коли Харків матиме повноцінний захист від російських атак, люди отримають сигнали у відповідь від нього і військових.
Якщо ми будемо потужні захищені, і я навіть сказав би: не якщо, а коли це станеться, обов’язково будуть сигнали від мене і від наших військових, — додав Зеленський.
На його думку, необхідні відтісняти росіян від Харкова якомога далі, аби зменшити ризик обстрілів міста.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...