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Ракурс
Зеленский пока не советует харьковчанам возвращаться домой из эвакуации

Зеленский пока не советует харьковчанам возвращаться домой из эвакуации

1 мар 2024, 20:08
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Для захисту Харкова та Харківської області від російських ракет потрібні комплексні заходи. Можливості посилити ППО для Харкова шукають, сказав Володимир Зеленський сказав під поїздки до Харкова 1 березня.


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Наразі Зеленський не радить харків’янам зараз повертатись додому з евакуації. Про це президент під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Щодо повернення харків’ян. Розумієте, я не вважаю, що зараз Харків такий захищений, щоб я міг порадити людям повертатися. Це вибір харків’ян. На сьогодні це так, — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що, коли Харків матиме повноцінний захист від російських атак, люди отримають сигнали у відповідь від нього і військових.

Якщо ми будемо потужні захищені, і я навіть сказав би: не якщо, а коли це станеться, обов’язково будуть сигнали від мене і від наших військових, — додав Зеленський.

На його думку, необхідні відтісняти росіян від Харкова якомога далі, аби зменшити ризик обстрілів міста.

Источник: Ракурс


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