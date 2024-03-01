Дроны и "Брэдли" бригады "Магура" ликвидировали элитных российских штурмовиков

https://racurs.ua/n192909-drony-i-bredli-brigady-magura-likvidirovali-elitnyh-rossiyskih-shturmovikov-video.html

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Розгром елітної російської штурмової групи 15 окремої гвардійської бригади показали воїни 47-ї окремої механізованої бригади «Магура».

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Російську групу знищили за допомогою дронів та екіпажів бойових машин «Бредлі». Елітну штурмову групу 15-ї окремої гвардійської бригади рф ліквідували на одній з ділянок фронту Авдіївського напрямку.

Воїни 47 окремої механізованої бригади зупинили ворожий наступ, ліквідувавши окупантів та їх техніку.

Сталося це завдяки успішним влучанням роти ударних БпЛА у взаємодії з екіпажами «Бредлі».